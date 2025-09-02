Путин и Си не обсуждали размещение на Украине миротворческого контингента КНР
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения на Украине китайского миротворческого контингента. Об этом сообщил Первому каналу помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Вообще об этом не было разговора», – ответил Ушаков на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
25 августа официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай не будет отправлять своих миротворцев в зону конфликта на Украине. По его словам, распространяемая западными СМИ информация якобы о согласии Пекина отправить войска в страну не соответствует действительности.
О возможном размещении миротворческого китайского контингента сообщала немецкая газета Die Welt. Издание писало, что Китай может согласиться на отправку солдат на Украину под мандатом ООН.
20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Москва может согласиться на гарантии безопасности, обеспечиваемые Китаем и другими странами – членами Совета Безопасности ООН: Великобританией и Францией.