Путин и Си не обсуждали размещение на Украине миротворческого контингента КНР

25 августа официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай не будет отправлять своих миротворцев в зону конфликта на Украине. По его словам, распространяемая западными СМИ информация якобы о согласии Пекина отправить войска в страну не соответствует действительности.