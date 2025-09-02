Вучич: Сербия сохранит нейтралитет в отношении России и Европы
Сербия будет сохранять нейтралитет и дальше в отношении России и стран Европы, заявил сербский лидер Александр Вучич во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Китае.
Вучич заявил, что Сербия – единственная европейская страна, которая не ввела санкций против России.
26 августа президент Сербии провел долгий разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Вучича, стороны обсудили двусторонние отношения, договорились о развитии экономического сотрудничества и участии в совместных проектах.
Они также проанализировали политические отношения стран и рассмотрели политическую ситуацию в регионе. Президент Сербии проинформировал Лаврова о ситуации внутри республики. Стороны достигли договоренности продолжить сотрудничество в различных областях.
27 июня премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что республика не станет присоединятся к санкциям против России. Он добавил, что этого не произойдет, пока он занимает пост премьера.