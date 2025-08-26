15 августа МИД России объявил, что Москва сохраняет уверенность в том, что Белград справится с уличными беспорядками, целью которых стал подрыв внутреннего единства сербского народа. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что власти Сербии предлагают меры для урегулирования разногласий, включая проведение досрочных выборов. При этом в республике идет переход к «насильственному сценарию».