Вучич и Лавров обсудили Косово и Республику Сербскую
Президент Сербии Александр Вучич провел долгий и сердечный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сербский лидер написал на своей странице в Facebook
Вучич уточнил, что стороны обсудили двусторонние отношения, договорились о развитии экономического сотрудничества и участии в совместных проектах. Они также проанализировали политические отношения стран и рассмотрели политическую ситуацию в регионе. Президент Сербии проинформировал Лаврова о ситуации внутри республики. Стороны достигли договоренности продолжить сотрудничество в различных областях.
15 августа МИД России объявил, что Москва сохраняет уверенность в том, что Белград справится с уличными беспорядками, целью которых стал подрыв внутреннего единства сербского народа. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что власти Сербии предлагают меры для урегулирования разногласий, включая проведение досрочных выборов. При этом в республике идет переход к «насильственному сценарию».
Протесты в Сербии связаны с отказом Вучича на ультиматум студентов о роспуске парламента. Акции переросли в столкновения с силовиками. 14 августа Вучич сообщил, что более 60 граждан и 16 сотрудников полиции получили травмы за ночь в беспорядках у офисов Сербской прогрессивной партии по всей Сербии.