Стубб заявил о победе Финляндии в войне с СССР

18 августа во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Белом доме Стубб уже сравнивал Киев с Хельсинками в 1944 г. Тогда финский президент заявил, что решение конфликта может быть найдено в 2025 г. – «так же, как оно было найдено в 1944 г.».