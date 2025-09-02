Стубб заявил о победе Финляндии в войне с СССР
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки победили в войне с СССР, сохранив свою независимость. Об этом он сообщил The Economist.
«Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость», – сказал Стубб.
Он также вновь сравнил нынешнее положение Украины с Финляндией в 1944 г., заявив, что Киев сейчас «находится в лучшем положении».
18 августа во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Белом доме Стубб уже сравнивал Киев с Хельсинками в 1944 г. Тогда финский президент заявил, что решение конфликта может быть найдено в 2025 г. – «так же, как оно было найдено в 1944 г.».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже раскритиковала такое заявление Стубба. «Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» – написала она в Telegram-канале. Дипломат напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия сражалась против СССР на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и создании концлагерей на советских территориях. А Московское перемирие страна подписала лишь под давлением наступления Красной армии.