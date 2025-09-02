WJS: почти 70% американцев не верят в «американскую мечту»
Почти 70% жителей США не верят в «американскую мечту», что стало антирекордом за последние 15 лет. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на опрос исследовательского центра NORC.
Согласно результатам исследования, лишь четверть респондентов считают, что у них есть хорошие шансы улучшить свой уровень жизни. Это минимальный показатель с 1987 г. Три четвертых опрошенных также не уверены, что жизнь их детей будет лучше, чем у нынешнего поколения.
Отношение к перспективам различается по партийным предпочтениям: 55% сторонников республиканской партии и 90% сторонников демократической партии оценивают будущее для себя и своих детей скорее негативно.
Недовольство не зависит от пола, возраста, уровня доходов или образования: как обеспеченные, так и малообеспеченные американцы выражают пессимизм в отношении будущего, пишет WSJ.
При этом оценка текущей экономической ситуации немного улучшилась: 44% участников опроса считают ее «хорошей» или «отличной» против 38% год назад. Тем не менее большинство продолжает говорить об ощущении нестабильности и трудностях для нового поколения в покупке жилья, накоплении на пенсию и создании бизнеса.
Во время своей избирательной кампании и позже, на праздновании победы на американских выборах президент США Дональд Трамп заявил: «Сделаем Америку великой снова». Он пообещал восстановить страну и вернуть ее на «правильный путь».