Черногория может войти в ЕС в 2028 году
Черногория может вступить в Европейский союз в 2028 г., став 28-м государством – членом объединения, если к 2026 г. будет завершена техническая часть переговоров. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Ее слова передает The Montenegro Times.
Она отметила, что включение новых стран в ЕС – это «защита от внешних влияний», а не просто увеличение территории или числа населения.
В 2024 г. президент страны Яков Милатович заявил, что власти Черногории поддержали антироссийские санкции Евросоюза (ЕС), чтобы согласовать свою политику с блоком и стать «членом клуба».
Тогда же он сказал, что членство Черногории в ЕС к 2028 г. является реалистичной целью. Республика, как отметил Милатович, должна воспользоваться «геополитическим моментом». Черногория начала переговорный процесс в 2012 г. и сейчас страна вступила в «завершающую стадию».