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Президент Черногории объяснил поддержку санкций ЕС против России

Ведомости

Власти Черногории поддержали антироссийские санкции Евросоюза (ЕС), чтобы согласовать свою политику с блоком и стать «членом клуба», заявил президент республики Яков Милатович на форуме по международной безопасности Globsec в Праге.

По его словам, пять лет назад 30% доходов Черногории от туризма поступали из России, и решение правительства о санкциях было тяжелым. 

«Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба», – заявил Милатович (цитата по «РИА Новости»).

Членство Черногории в ЕС к 2028 г. является реалистичной целью, заявил также глава государства. Республика, как отметил Милатович, должна воспользоваться «геополитическим моментом», приводит его слова издание Vijesti. Он напомнил, что Черногория начала переговорный процесс в 2012 г. и сейчас страна вступила в «завершающую стадию». 

Принимавший участие в дискуссии сербский президент Александр Вучич заявил, что ни Сербия, ни Черногория к 2028 г. не станут членами блока. По его оценке, Белград может присоединиться к ЕС к 2030 г. 

В марте Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России. При этом страна не является членом ЕС. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза. 10 июня 2022 г. министр внутренних дел Черногории Филип Аджич предупредил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, которые принадлежат гражданам России. По его словам, это будет сделано в рамках санкций в отношении России. Республика начала замораживать недвижимость россиян в конце июля того же года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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