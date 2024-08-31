Президент Черногории объяснил поддержку санкций ЕС против России
Власти Черногории поддержали антироссийские санкции Евросоюза (ЕС), чтобы согласовать свою политику с блоком и стать «членом клуба», заявил президент республики Яков Милатович на форуме по международной безопасности Globsec в Праге.
По его словам, пять лет назад 30% доходов Черногории от туризма поступали из России, и решение правительства о санкциях было тяжелым.
«Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба», – заявил Милатович (цитата по «РИА Новости»).
Членство Черногории в ЕС к 2028 г. является реалистичной целью, заявил также глава государства. Республика, как отметил Милатович, должна воспользоваться «геополитическим моментом», приводит его слова издание Vijesti. Он напомнил, что Черногория начала переговорный процесс в 2012 г. и сейчас страна вступила в «завершающую стадию».
Принимавший участие в дискуссии сербский президент Александр Вучич заявил, что ни Сербия, ни Черногория к 2028 г. не станут членами блока. По его оценке, Белград может присоединиться к ЕС к 2030 г.
В марте Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России. При этом страна не является членом ЕС. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза. 10 июня 2022 г. министр внутренних дел Черногории Филип Аджич предупредил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, которые принадлежат гражданам России. По его словам, это будет сделано в рамках санкций в отношении России. Республика начала замораживать недвижимость россиян в конце июля того же года.