Президент Черногории объяснил поддержку санкций ЕС против России

В марте Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России. При этом страна не является членом ЕС. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза. 10 июня 2022 г. министр внутренних дел Черногории Филип Аджич предупредил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, которые принадлежат гражданам России. По его словам, это будет сделано в рамках санкций в отношении России. Республика начала замораживать недвижимость россиян в конце июля того же года.