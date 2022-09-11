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МИД Черногории призвал ввести визы для россиян

Ведомости

Черногории следует ввести визы для граждан России, заявил министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич. В МИДе считают, что Черногория во всем должна быть на стороне Евросоюза, передает со ссылкой на ведомство агентство Dan.

В министерстве отметили, что Черногория должна принять сторону ЕС в том числе в вопросе приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение официально было опубликовано 9 сентября, оно вступит в силу с 12 сентября. Пока граждане РФ могут въезжать в Черногорию по загранпаспорту и находиться на территории республики без визы не более 30 дней.

«Черногория является преданным партнером Европейского союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении», — заявили в МИДе.

Если правительство Черногории поддержит инициативу Кривокапича, то такое решение будет предполагать введение виз для граждан РФ.

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Кривокапич выступает за ужесточение санкций против России со стороны Черногории. Такие призывы министра, как отмечает агентство, встречают много критики, поскольку в стране опасаются сокращения числа российских туристов. Однако пока турпоток из РФ не снизился, пишет Dan. По данным МИДа, в 2022 г. в Черногорию въехало более 48 000 россиян, за аналогичный период прошлого года страну посетили 41 802 российских туриста. 

В марте Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России. При этом страна не является членом ЕС. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза.

10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич предупредил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, которые принадлежат гражданам России. По его словам, это будет сделано в рамках санкций в отношении России. Республика начала замораживать недвижимость россиян в конце июля.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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