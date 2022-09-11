МИД Черногории призвал ввести визы для россиян

В министерстве отметили, что Черногория должна принять сторону ЕС в том числе в вопросе приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение официально было опубликовано 9 сентября, оно вступит в силу с 12 сентября. Пока граждане РФ могут въезжать в Черногорию по загранпаспорту и находиться на территории республики без визы не более 30 дней.