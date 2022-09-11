МИД Черногории призвал ввести визы для россиян
Черногории следует ввести визы для граждан России, заявил министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич. В МИДе считают, что Черногория во всем должна быть на стороне Евросоюза, передает со ссылкой на ведомство агентство Dan.
В министерстве отметили, что Черногория должна принять сторону ЕС в том числе в вопросе приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение официально было опубликовано 9 сентября, оно вступит в силу с 12 сентября. Пока граждане РФ могут въезжать в Черногорию по загранпаспорту и находиться на территории республики без визы не более 30 дней.
«Черногория является преданным партнером Европейского союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении», — заявили в МИДе.
Если правительство Черногории поддержит инициативу Кривокапича, то такое решение будет предполагать введение виз для граждан РФ.
Кривокапич выступает за ужесточение санкций против России со стороны Черногории. Такие призывы министра, как отмечает агентство, встречают много критики, поскольку в стране опасаются сокращения числа российских туристов. Однако пока турпоток из РФ не снизился, пишет Dan. По данным МИДа, в 2022 г. в Черногорию въехало более 48 000 россиян, за аналогичный период прошлого года страну посетили 41 802 российских туриста.
В марте Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России. При этом страна не является членом ЕС. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза.
10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич предупредил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, которые принадлежат гражданам России. По его словам, это будет сделано в рамках санкций в отношении России. Республика начала замораживать недвижимость россиян в конце июля.