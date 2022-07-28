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Политика

Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Ведомости

Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России в рамках соблюдения режима санкций, введенных против России на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на МИД страны. 

В ведомстве рассказали, что уже заморозили недвижимость двух россиян — в Жабляке и Будве. Отмечается, что один из них подал жалобу в Административный суд.

Об этом также написал ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на сайте кабмина Черногории.

10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич предупредил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, которые принадлежат гражданам России. По его словам, это будет сделано в рамках санкций в отношении России. 

В марте Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России. При этом страна не является членом ЕС. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза.

После начала спецоперации России на Украине европейские страны ввели масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. 

20 июля постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. В список новых ограничений вошли более 50 физических и юридических лиц, в том числе военные и политики. Также вводится запрет на импорт российского золота и замораживаются активы Сбербанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных