Черногория начала замораживать недвижимость россиян
Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России в рамках соблюдения режима санкций, введенных против России на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Balkan Insight со ссылкой на МИД страны.
В ведомстве рассказали, что уже заморозили недвижимость двух россиян — в Жабляке и Будве. Отмечается, что один из них подал жалобу в Административный суд.
Об этом также написал ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на сайте кабмина Черногории.
10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич предупредил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, которые принадлежат гражданам России. По его словам, это будет сделано в рамках санкций в отношении России.
В марте Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России. При этом страна не является членом ЕС. Власти пообещали проводить свою политику в отношении России из-за конфликта на Украине в полном соответствии с действиями Евросоюза.
После начала спецоперации России на Украине европейские страны ввели масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
20 июля постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. В список новых ограничений вошли более 50 физических и юридических лиц, в том числе военные и политики. Также вводится запрет на импорт российского золота и замораживаются активы Сбербанка.
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