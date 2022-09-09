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Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима с Россией

Получение шенгена станет дороже и дольше
Денис Куренев
Максим Стулов / Ведомости

Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, сообщается на сайте Совета.

«Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности...Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу», – говорится в заявлении министра внутренних дел председательствующей сейчас в Совете Чехии Вита Ракушана.

Решение официально будет опубликовано 9 сентября и вступит в силу с 12 сентября.

Отмена соглашения означает:

  • Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;

  • Список подтверждающих документов для при подаче заявления увеличится;

  • Стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней, а в отдельных случаях он может быть продлен до 45 дней;

  • Правила выдачи многократных виз будут ужесточены.

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Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с 1 июня 2007 г. Вопрос об ограничениях в выдаче россиянам шенгенских виз обсуждался на встрече 31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.

Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что Россия не собирается закрываться от европейских граждан и бизнеса.

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас,.. чтобы бизнес приезжал сюда и работал несмотря на все ограничения... Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают», – сказал он тогда.

Россия не будет вводить ответные визовые ограничения против граждан Евросоюза, заявил ранее и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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