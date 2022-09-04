Правительство будет утверждать список государств для выдачи виз иностранцам

В конце августа страны Евросоюза приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз для россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае принятия полного запрета на выдачу виз россиянам европейцы тоже могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. Россия не будет вводить ответные визовые ограничения против граждан Евросоюза, заявил 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.