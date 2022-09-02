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Сергей Лавров против ответных визовых ограничений для граждан ЕС

Открытость России – правильный ответ, считают эксперты
Глеб Мишутин
«Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути – отвечать глупостью на глупость», – подчеркнул Лавров / Евгений Разумный / Ведомости

Россия не будет вводить ответные визовые ограничения против граждан Евросоюза. Об этом 1 сентября в МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, России не стоит наказывать обычных граждан ЕС из-за «шенгенских стен», которые выстроили западные политики. «Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути – отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций», – подчеркнул Лавров. По его словам, Москва вводит визовые ограничения точечно: «У нас есть «любимые» персонажи, которые уже помечены в наших санкционных списках». Лидеров Евросоюза, которые отменили упрощенный порядок выдачи виз россиянам, Лавров назвал жалкими людьми. По его мнению, такой поступок смешон и не побудит Россию к самоизоляции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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