Сергей Лавров против ответных визовых ограничений для граждан ЕС

Россия не будет вводить ответные визовые ограничения против граждан Евросоюза. Об этом 1 сентября в МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, России не стоит наказывать обычных граждан ЕС из-за «шенгенских стен», которые выстроили западные политики. «Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути – отвечать глупостью на глупость, но, конечно, никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций», – подчеркнул Лавров. По его словам, Москва вводит визовые ограничения точечно: «У нас есть «любимые» персонажи, которые уже помечены в наших санкционных списках». Лидеров Евросоюза, которые отменили упрощенный порядок выдачи виз россиянам, Лавров назвал жалкими людьми. По его мнению, такой поступок смешон и не побудит Россию к самоизоляции.