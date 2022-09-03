Польша и страны Балтии планируют стандартизировать процедуры пропуска россиян
Польша, Финляндия и страны Балтии намерены стандартизировать процедуры, которые используются для пропуска граждан России через границу, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью Польскому агентству печати.
«В конечном итоге мы хотим, чтобы у всего ЕС были единый подход и решения, касающиеся виз для россиян. Максимальное ограничение — это план-максимум. Но путь к этому идет через эффективную координацию в приграничных странах. Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — заявил дипломат.
Он напомнил, на следующей неделе состоятся переговоры пяти граничащих с Россией стран, чтобы обсудить пропуск россиян через границу.
«Это технические детали, но мы хотим, чтобы подход наших пограничных служб к приграничному движению и их процедуры были как можно более единообразными во всем регионе», — отметил Яблоньский.
Ранее сообщалось, что Польша, Латвия, Литва и Эстония намерены временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза.
31 августа в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам. Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз.
В своем совместном заявлении министры иностранных дел Польши, Латвии, Литвы и Эстонии назвали это решение «необходимым первым шагом», однако поток россиян в ЕС должен быть сокращен. Для этого они потребовали от Еврокомиссии предложить «соответствующие меры по визам», которые можно было бы реализовать на уровне Евросоюза.
Приостановка упрощенного порядка выдачи виз россиянам, действовавшего с 2007 г., предполагает, в частности, увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение сроков оформления документов и сокращение числа многократных виз. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок предположила, что в будущем россиянам придется ждать месяцами, чтобы подать заявку на получение визы.