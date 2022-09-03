Польша и страны Балтии планируют стандартизировать процедуры пропуска россиян

«В конечном итоге мы хотим, чтобы у всего ЕС были единый подход и решения, касающиеся виз для россиян. Максимальное ограничение — это план-максимум. Но путь к этому идет через эффективную координацию в приграничных странах. Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — заявил дипломат.