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Польша и страны Балтии намерены запретить въезд россиянам с визами ЕС

Ведомости

Польша, Латвия, Литва и Эстония намерены временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран Евросоюза, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, передает ТАСС.

Сегодня в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам. Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз. 

В своем совместном заявлении министры иностранных дел Польши, Латвии, Литвы и Эстонии назвали это решение «необходимым первым шагом», однако поток россиян в ЕС должен быть сокращен. Для этого они потребовали от Еврокомиссии предложить «соответствующие меры по визам», которые можно было бы реализовать на уровне Евросоюза.

«До тех пор, пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы как страны, граничащие с Россией и Белоруссией, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС», – говорится в заявлении.

Приостановка упрощенного порядка выдачи виз россиянам, действовавшего с 2007 г., предполагает, в частности, увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение сроков оформления документов и сокращение числа многократных виз. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок предположила, что в будущем россиянам придется ждать месяцами, чтобы подать заявку на получение визы.

Глава МИД Португалии Жуау Гомеш Кравиньу отметил, что граничащие с Россией страны смогут получить разрешение самостоятельно регулировать въезд россиян на их территорию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных