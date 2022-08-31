Евросоюз согласовал отказ от упрощенного порядка выдачи виз россиянам
Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз гражданам России, но приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка их выдачи, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, ЕС не введет общий запрет, но прекратит действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. «Для этого нужно только квалифицированное большинство государств-членов, и из сегодняшних выступлений было ясно, что оно у нас есть», – сказал Сийярто.
Этот вопрос обсуждался главами МИД в Праге в рамках неформальных встреч, прошедших 30-31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам и призывают остальные страны ЕС найти компромиссное решение. Так, в Германии предложили приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией, которое действовало с 2007 г., что увеличит сроки обработки заявок, количество необходимых документов и стоимость – с 35 евро до 80 евро, уточнял Bloomberg. Кроме того, обсуждается предложение ограничить въезд в Европу только для граждан определенной категории. К примеру, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает, что визы не стоит выдавать олигархам.
Как ранее сообщало FT, скандинавские и балтийские страны в случае, если общее решение не будет принято, введут ограничения на въезд для россиян на национальном уровне.