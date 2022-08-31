Евросоюз согласовал отказ от упрощенного порядка выдачи виз россиянам

Этот вопрос обсуждался главами МИД в Праге в рамках неформальных встреч, прошедших 30-31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам и призывают остальные страны ЕС найти компромиссное решение. Так, в Германии предложили приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией, которое действовало с 2007 г., что увеличит сроки обработки заявок, количество необходимых документов и стоимость – с 35 евро до 80 евро, уточнял Bloomberg. Кроме того, обсуждается предложение ограничить въезд в Европу только для граждан определенной категории. К примеру, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает, что визы не стоит выдавать олигархам.