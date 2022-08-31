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Евросоюз согласовал отказ от упрощенного порядка выдачи виз россиянам

Ведомости

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз гражданам России, но приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка их выдачи, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, ЕС не введет общий запрет, но прекратит действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. «Для этого нужно только квалифицированное большинство государств-членов, и из сегодняшних выступлений было ясно, что оно у нас есть», – сказал Сийярто.

Этот вопрос обсуждался главами МИД в Праге в рамках неформальных встреч, прошедших 30-31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам и призывают остальные страны ЕС найти компромиссное решение. Так, в Германии предложили приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией, которое действовало с 2007 г., что увеличит сроки обработки заявок, количество необходимых документов и стоимость – с 35 евро до 80 евро, уточнял Bloomberg. Кроме того, обсуждается предложение ограничить въезд в Европу только для граждан определенной категории. К примеру, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает, что визы не стоит выдавать олигархам.

Как ранее сообщало FT, скандинавские и балтийские страны в случае, если общее решение не будет принято, введут ограничения на въезд для россиян на национальном уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных