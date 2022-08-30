Германия предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией
Германия предлагает странам Евросоюза приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС.
«Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, — ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима [с Россией]», – сказала она.
По ее словам, речь идет, в частности, о прекращении выдачи гражданам РФ многолетних шенгенских виз. Данный шаг, считает Бербок, станет компромиссным между странами, желающими полностью запретить въезд россиянам в ЕС, и странами, не готовыми на подобные меры.
Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет с 30 по 31 августа в Праге. На ней обсудят продолжение оказания военной, политической и финансовой помощи Украине, а также визовые ограничения для россиян. Как сообщила сегодня газета The Washington Post, на встрече, скорее всего, не будет принято решение, каким категориям россиян можно въезжать на территорию ЕС и на каких условиях. По словам источников издания, страны могут сделать выбор в пользу компромиссного решения, приостановив действие упрощенного визового режима с Россией. По их словам, это серьезно усложнит получение виз для россиян и сделает процесс более дорогостоящим.
Ранее сегодня газета Politico сообщила об идее стран ЕС поднять цены на визы для россиян и замедлить их выдачу. Издание ссылается на письмо, которое в преддверии неформальной встречи глав МИД направили другим странам Германия и Франция. В нем страны утверждают, что ограничительные меры могут оттолкнуть россиян и вызвать разногласия между некоторыми западными лидерами и восточноевропейскими странами.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить россиянам въезд в Европу. После этого предложения ограничить выдачу шенгенских виз россиянам стали звучать в некоторых странах ЕС.
Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Сегодня инициативу прекратить выдачу виз россиянам поддержали Нидерланды.
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