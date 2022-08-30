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Политика

Германия предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией

Ведомости

Германия предлагает странам Евросоюза приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает ТАСС.

«Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, — ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима [с Россией]», – сказала она.

По ее словам, речь идет, в частности, о прекращении выдачи гражданам РФ многолетних шенгенских виз. Данный шаг, считает Бербок, станет компромиссным между странами, желающими полностью запретить въезд россиянам в ЕС, и странами, не готовыми на подобные меры.

Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет с 30 по 31 августа в Праге. На ней обсудят продолжение оказания военной, политической и финансовой помощи Украине, а также визовые ограничения для россиян. Как сообщила сегодня газета The Washington Post, на встрече, скорее всего, не будет принято решение, каким категориям россиян можно въезжать на территорию ЕС и на каких условиях. По словам источников издания, страны могут сделать выбор в пользу компромиссного решения, приостановив действие упрощенного визового режима с Россией. По их словам, это серьезно усложнит получение виз для россиян и сделает процесс более дорогостоящим. 

Ранее сегодня газета Politico сообщила об идее стран ЕС поднять цены на визы для россиян и замедлить их выдачу. Издание ссылается на письмо, которое в преддверии неформальной встречи глав МИД направили другим странам Германия и Франция. В нем страны утверждают, что ограничительные меры могут оттолкнуть россиян и вызвать разногласия между некоторыми западными лидерами и восточноевропейскими странами. 

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить россиянам въезд в Европу. После этого предложения ограничить выдачу шенгенских виз россиянам стали звучать в некоторых странах ЕС.

Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Сегодня инициативу прекратить выдачу виз россиянам поддержали Нидерланды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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