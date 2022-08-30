Германия предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией

Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет с 30 по 31 августа в Праге. На ней обсудят продолжение оказания военной, политической и финансовой помощи Украине, а также визовые ограничения для россиян. Как сообщила сегодня газета The Washington Post, на встрече, скорее всего, не будет принято решение, каким категориям россиян можно въезжать на территорию ЕС и на каких условиях. По словам источников издания, страны могут сделать выбор в пользу компромиссного решения, приостановив действие упрощенного визового режима с Россией. По их словам, это серьезно усложнит получение виз для россиян и сделает процесс более дорогостоящим.