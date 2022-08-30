В Кремле пообещали ответить на решение ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что «шаг за шагом, к сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума». Песков считает, что это выражается в различных «антироссийских порывах», которые направлены просто ради «ненависти к нашей стране», вроде ситуации в энергетическом секторе, что подрывает уровень жизни европейских граждан, однако помогает зарабатывать на повышенных ценах компаниям из США.