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В Кремле пообещали ответить на решение ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил иррациональностью обсуждение в Европейском союзе ограничение выдачи туристических виз гражданам России, пишет «Интерфакс».

«Набор иррациональностей, граничащих с безумием, конечно, к сожалению, допускает возможность того, что подобные решения могут обсуждаться», — сказал политик, отвечая на вопрос о намерении обсуждения глав МИД ЕС возможность отменить выдачу виз россиянам.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что «шаг за шагом, к сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума». Песков считает, что это выражается в различных «антироссийских порывах», которые направлены просто ради «ненависти к нашей стране», вроде ситуации в энергетическом секторе, что подрывает уровень жизни европейских граждан, однако помогает зарабатывать на повышенных ценах компаниям из США.

Ранее газета Politico сообщила, что вместо полного запрета на выдачу виз гражданам России страны Евросоюза планируют сделать этот процесс дороже и замедлить его. Власти Франции и Германии указали на риски введения полного запрета на выдачу виз для граждан России. По их мнению, ограничительные меры могут только оттолкнуть россиян и вызвать разногласия между некоторыми западными лидерами и восточноевропейскими странами.

Подобные меры уже были приняты в Финляндии. Страна с 1 сентября введет возможность сдачи документов на получение туристической визы лишь в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Кроме того, ранее Финляндия приняла решение о сокращении приема заявлений на туристические визы в России до 500 штук в день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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