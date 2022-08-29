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Документы на получение визы в Финляндию будут принимать в четырех городах

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С 1 сентября сдать документы на получение туристической визы в Финляндию станет возможным лишь в четырех городах России, заявления будут приниматься по понедельникам в визовых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска, следует из объявления визового центра Финляндии. Уточняется, что в день будет приниматься не более 500 заявлений.

«С 1 сентября 2022 г. Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день. VFS Global будет принимать на туристические визы только по понедельникам и только в визовых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Мурманска», — говорится в заявлении.

Также, если поданное визовое заявление будет в неправильной категории или будет подано в день, когда туристические визы не принимаются, то необходимо будет забронировать новое время и подать его в правильный день. «Обратите также внимание, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы», — уточняется в сообщении.

16 августа правительство Финляндии заявило о сокращении числа принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. В дипломатическом ведомстве отметили, что МИД определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% – для людей, путешествующих по иным причинам. С начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, примерно в 10 раз меньше текущего количества.

23 августа Финляндия решила еще больше замедлить выдачу туристических виз россиянам в добавок к уже принятым мерам. По мнению премьер-министра республики Санны Марин, поток туристов из России остается проблемой, которую необходимо решить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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