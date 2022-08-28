FT сообщила о планах глав МИД стран ЕС приостановить соглашение о визах с Россией
Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации газеты, дипломаты примут соответствующее решение 30 августа на встрече в Праге.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить россиянам въезд в Европу. После этого предложения ограничить выдачу шенгенских виз россиянам стали звучать в некоторых странах ЕС.
Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Правительство страны уже сократило число принимаемых заявок на визы в России до 500 в день. А с начала сентября в день будут принимать не более 100 заявок.
В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра и Греции. Также идею не поддерживает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Накануне против ограничений выступила Венгрия.
Bloomberg сообщил, что Франция и Германия выступают против ограничения выдачи виз россиянам. Страны считают, что ЕС должен продолжать выдавать визы гражданам РФ, не связанным с правительством, особенно студентам, артистам, ученым и различным специалистам.
30-31 августа должна пройти встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза. На ней в том числе планируется обсудить предложения по визовым ограничениям для граждан России.