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Bloomberg: Германия и Франция призывают не запрещать россиянам въезд в ЕС

Ведомости

Франция и Германия считают, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством, особенно студентам, артистам, ученым и различным специалистам, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, подготовленный к встрече министров иностранных дел ЕС в Праге на следующей неделе.

«Понимая обеспокоенность некоторых государств - членов блока по этому вопросу, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», — утверждают представители Франции и Германии в документе.

Компромисс, который, как ожидается, обсудят главы МИД ЕС, будет заключаться в том, что россияне, отправляющиеся в страны блока, будут платить больше и проходить через дополнительные бюрократические процедуры.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить россиянам въезд в Европу. После этого предложения ограничить выдачу шенгенских виз россиянам стали звучать в некоторых странах ЕС.

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Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. А Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Правительство страны уже сократило число принимаемых заявок на визы в России до 500 в день. А с начала сентября в день будут принимать не более 100 заявок.

В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра и Греции. Также идею не поддерживает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Накануне против ограничений выступила Венгрия.

30-31 августа должна пройти встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза. На ней в том числе планируется обсудить предложения по визовым ограничениям для граждан России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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