Bloomberg: Германия и Франция призывают не запрещать россиянам въезд в ЕС

Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. А Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Правительство страны уже сократило число принимаемых заявок на визы в России до 500 в день. А с начала сентября в день будут принимать не более 100 заявок.