Bloomberg: Германия и Франция призывают не запрещать россиянам въезд в ЕС
Франция и Германия считают, что ЕС должен продолжать выдавать визы россиянам, не связанным с правительством, особенно студентам, артистам, ученым и различным специалистам, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, подготовленный к встрече министров иностранных дел ЕС в Праге на следующей неделе.
«Понимая обеспокоенность некоторых государств - членов блока по этому вопросу, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», — утверждают представители Франции и Германии в документе.
Компромисс, который, как ожидается, обсудят главы МИД ЕС, будет заключаться в том, что россияне, отправляющиеся в страны блока, будут платить больше и проходить через дополнительные бюрократические процедуры.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить россиянам въезд в Европу. После этого предложения ограничить выдачу шенгенских виз россиянам стали звучать в некоторых странах ЕС.
Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам. А Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Правительство страны уже сократило число принимаемых заявок на визы в России до 500 в день. А с начала сентября в день будут принимать не более 100 заявок.
В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра и Греции. Также идею не поддерживает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Накануне против ограничений выступила Венгрия.
30-31 августа должна пройти встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза. На ней в том числе планируется обсудить предложения по визовым ограничениям для граждан России.