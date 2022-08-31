Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заявили о готовности ограничить въезд для россиян

В среду во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге будет обсуждаться вопрос тотального запрета на выдачу шенгенских виз. Франция и Германия выступают против данной меры. Вместо запрета на въезд ЕС намерен разорвать соглашение об упрощении визового режима с Россией, сообщает Forbes. В таком случае россияне смогут получить визу в ЕС, однако сделать это будет сложнее и дороже: придется собирать больше документов, увеличатся сроки рассмотрения заявок, а визовый сбор вырастет с 35 евро до 80, сообщил ранее Bloomberg.