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Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заявили о готовности ограничить въезд для россиян

Ведомости

Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России, а если соответствующее решение принято не будет, — собираются самостоятельно принять меры для ограничения въезда россиян на национальном уровне, сообщает FT со ссылкой на документ.

Государства потребовали от Еврокомиссии предложить «соответствующие меры по визам», которые «решительно сократят поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону». Пока меры на уровне ЕС приняты не будут, страны рассматривают возможность ввести временные меры на национальном уровне, чтобы приостановить приток российских граждан через границы.

С начала российской военной спецоперации на Украине количество въехавших в Польшу, Финляндию и страны Балтии россиян составило около 700 000, большинство из них — туристы, сообщает FT. В совместном заявлении пяти стран было указано, что такая ситуация может угрожать общественной безопасности.

В среду во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге будет обсуждаться вопрос тотального запрета на выдачу шенгенских виз. Франция и Германия выступают против данной меры. Вместо запрета на въезд ЕС намерен разорвать соглашение об упрощении визового режима с Россией, сообщает Forbes. В таком случае россияне смогут получить визу в ЕС, однако сделать это будет сложнее и дороже: придется собирать больше документов, увеличатся сроки рассмотрения заявок, а визовый сбор вырастет с 35 евро до 80, сообщил ранее Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных