Боррель заявил, что полный запрет на выдачу виз россиянам не получит поддержки в ЕС
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выразил сомнение, что полный запрет на выдачу виз гражданам России получит единогласную поддержку в Евросоюзе. Такое мнение он высказал в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.
«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]», — сказал он (цитата по ТАСС).
При этом Боррель поддерживает частичное ограничение выдачи виз россиянам. По его мнению, нужно «пересмотреть подход к предоставлению виз некоторым россиянам», в частности, не давать их олигархам. «Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — еще раз подчеркнул Боррель. Он выразил надежду, что главы МИД стран ЕС выработают сбалансированное решение.
Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет с 30 по 31 августа в Праге. На ней в том числе обсудят визовые ограничения для россиян. Накануне газета Financial Times сообщила о планах министров приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. По данным издания, такое решение будет принято 30 августа на встрече в Праге.
Ранее Боррель уже выступал против полного запрета на выдачу виз гражданам России. Само предложение он назвал «спорным» и подчеркнул, что не считает идею хорошей.
В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить россиянам въезд в Европу. После этого предложения ограничить выдачу шенгенских виз россиянам стали звучать в некоторых странах ЕС. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия.
В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Позже против выступили власти Кипра, Греции и Венгрии.
27 августа Bloomberg сообщил, что Франция и Германия тоже выступают против ограничения выдачи виз россиянам. Страны считают, что ЕС должен продолжать выдавать визы гражданам РФ, не связанным с правительством, особенно студентам, артистам, ученым и различным специалистам.
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