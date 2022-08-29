Боррель заявил, что полный запрет на выдачу виз россиянам не получит поддержки в ЕС

Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет с 30 по 31 августа в Праге. На ней в том числе обсудят визовые ограничения для россиян. Накануне газета Financial Times сообщила о планах министров приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. По данным издания, такое решение будет принято 30 августа на встрече в Праге.