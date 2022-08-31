АТОР: сроки оформления визы в страны ЕС могут увеличиться до полугода
Отмена упрощенного порядка оформления шенгенских виз может привести к увеличению срока выдачи документов до полугода, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Также в организации пояснили, что приостановка действия этого режима говорит об увеличении визового сбора с 35 до 80 евро, а также значительном сокращении числа долгосрочных и многократных виз для российских туристов. «Однократный шенген, выдаваемый строго под даты поездки, – такова будет типичная и самая распространенная схема», — сказано в сообщении.
При этом россияне, у которых уже есть многократные визы, по-прежнему смогут въезжать в ЕС до окончания срока действия своего шенгена, предположили в АТОР. По итогам двухдневной неформальной встречи с министрами иностранных дел ЕС в Праге глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД обратятся к Еврокомиссии с тем, чтобы та разработала рекомендации о действиях в отношении уже выданных многократных виз.
По итогам встречи министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать полный запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз. Глава МИД Германии Анналена Бербок предположила, что в будущем россиянам придется ждать месяцами, чтобы подать заявку на получение визы.
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