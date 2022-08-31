АТОР: сроки оформления визы в страны ЕС могут увеличиться до полугода

При этом россияне, у которых уже есть многократные визы, по-прежнему смогут въезжать в ЕС до окончания срока действия своего шенгена, предположили в АТОР. По итогам двухдневной неформальной встречи с министрами иностранных дел ЕС в Праге глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД обратятся к Еврокомиссии с тем, чтобы та разработала рекомендации о действиях в отношении уже выданных многократных виз.