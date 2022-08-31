Боррель подтвердил заморозку соглашения об упрощении визового режима с Россией
Министры иностранных дел Евросоюза приняли политическое решение полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», - подчеркнул Боррель (цитата по ТАСС).
По его словам, ЕС с середины июля наблюдает серьезный приток граждан России в соседние с ней страны, что «угрожает безопасности этих государств». Страны ЕС договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян», добавил он.
Инициатором этой идеи стала Германия. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее отмечала, что речь идет, в частности, о прекращении выдачи гражданам РФ многолетних шенгенских виз. Данный шаг, считает Бербок, станет компромиссным между странами, желающими полностью запретить въезд россиянам в ЕС, и странами, не готовыми на подобные меры.
Этот вопрос обсуждался главами МИД в Праге в рамках неформальных встреч, прошедших 30-31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам и призывают остальные страны ЕС найти компромиссное решение.
Как ранее сообщала FT, скандинавские и балтийские страны в случае, если общее решение не будет принято, введут ограничения на въезд для россиян на национальном уровне. Часть из них уже приняли соответствующие меры.
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