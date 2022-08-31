Боррель подтвердил заморозку соглашения об упрощении визового режима с Россией

Этот вопрос обсуждался главами МИД в Праге в рамках неформальных встреч, прошедших 30-31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам и призывают остальные страны ЕС найти компромиссное решение.