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Боррель подтвердил заморозку соглашения об упрощении визового режима с Россией

Ведомости

Министры иностранных дел Евросоюза приняли политическое решение полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. 

«Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», - подчеркнул Боррель (цитата по ТАСС). 

По его словам, ЕС с середины июля наблюдает серьезный приток граждан России в соседние с ней страны, что «угрожает безопасности этих государств». Страны ЕС договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян», добавил он.

Инициатором этой идеи стала Германия. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее отмечала, что речь идет, в частности, о прекращении выдачи гражданам РФ многолетних шенгенских виз. Данный шаг, считает Бербок, станет компромиссным между странами, желающими полностью запретить въезд россиянам в ЕС, и странами, не готовыми на подобные меры.

Этот вопрос обсуждался главами МИД в Праге в рамках неформальных встреч, прошедших 30-31 августа. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам и призывают остальные страны ЕС найти компромиссное решение.

Как ранее сообщала FT, скандинавские и балтийские страны в случае, если общее решение не будет принято, введут ограничения на въезд для россиян на национальном уровне. Часть из них уже приняли соответствующие меры.

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Ранее по теме: Евросоюз согласовал отказ от упрощенного порядка выдачи виз россиянам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных