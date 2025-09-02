Путин начал встречу с Мирзиёевым в Китае

1 сентября Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана. Российский глава заявил, что отношения между Москвой и Ташкентом развиваются в духе стратегического партнерства. Страны эффективно координируют усилия в рамках СНГ, ШОС и других структур. Путин выразил уверенность, что стороны продолжат наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях.