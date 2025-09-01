Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Путин указал, что Узбекистан добился успехов в социальной и экономической сферах, пользуется авторитетом на мировой арене и вносит вклад в решение вопросов региональной и международной повестки дня. Отношения между Москвой и Ташкентом развиваются в духе стратегического партнерства. Страны эффективно координируют усилия в рамках СНГ, ШОС и других структур.