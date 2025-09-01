Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости республики и пожелал гражданам страны благополучия и процветания. Телеграмма российского главы опубликована на сайте Кремля.
Путин указал, что Узбекистан добился успехов в социальной и экономической сферах, пользуется авторитетом на мировой арене и вносит вклад в решение вопросов региональной и международной повестки дня. Отношения между Москвой и Ташкентом развиваются в духе стратегического партнерства. Страны эффективно координируют усилия в рамках СНГ, ШОС и других структур.
Президент России выразил уверенность, что стороны продолжат наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях. По его словам, это отвечает интересам народов стран и идет в русле упрочения безопасности в Центральной Азии.
17 августа Путин провел телефонном разговор с Мирзиёевым. Российский глава проинформировал президента республики о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа. Мирзиёев высоко оценил позитивную динамику диалога между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне и отметил важность достижения мирного урегулирования на Украине. Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиеева прошел 24 июля. Тогда президент России поздравил лидера Узбекистана с днем рождения. Стороны одобрили стратегическое партнерство между странами и согласились продолжать поддерживать взаимный настрой во всестороннем развитии отношений.