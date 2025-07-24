Путин в день рождения Мирзиёева позвонил ему по телефону
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения во время телефонного разговора, сообщили в Кремле.
По данным пресс-службы, главы государств одобрили высокий уровень отношений между странами и их стратегическое партнерство. Путин и Мирзиёев также согласились продолжать поддерживать взаимный настрой во всестороннем развитии отношений.
Кроме того, Путин направил лидеру Узбекистана телеграмму в честь праздника, в которой отметил, что под его руководством государство экономически и социально развивается, а сам Мирзиёев пользуется высоким авторитетом по праву.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Мирзиеева прошел 11 июня. Президенты обсудили успешное проведение IV Ташкентского международного инвестиционного форума, где участвовали представители России. Главы государств также подняли тему реализации ряда двусторонних экономических и энергетических проектов.