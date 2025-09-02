Президент Швейцарии выразила готовность принять переговоры по Украине

19 августа министр иностранных дел Швейцарии Инъяцио Кассис заявил, что страна выразила готовность в кратчайшие сроки организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Швейцария готова предоставить иммунитет Путину от ордера на арест Международного уголовного суда (МУС) для проведения встречи с Зеленским.