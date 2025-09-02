Президент Швейцарии выразила готовность принять переговоры по Украине
Швейцария готова принять в стране переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если это потребуется. Об этом заявила президент республики Карин Келлер-Суттер на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает издание SwissInfo.
«Швейцария готова поддержать поиск мирного решения, в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой», – подчеркнула Келлер-Суттер.
Мерц добавил, что считает Женеву подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Канцлер уточнил, что снова предложит это в ходе встречи так называемой «коалиции желающих».
19 августа министр иностранных дел Швейцарии Инъяцио Кассис заявил, что страна выразила готовность в кратчайшие сроки организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Швейцария готова предоставить иммунитет Путину от ордера на арест Международного уголовного суда (МУС) для проведения встречи с Зеленским.