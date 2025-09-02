Путин и Лукашенко встретились в Пекине
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Пекине, сообщили в Кремле.
Протокольную часть встречи опубликовал белорусской Telegram-канал «Пул первого». «Все-таки наши встречи даром не проходят», – сказал Путин в начале встречи, комментируя высокий уровень российско-белорусского товарооборота. По данным президента РФ, сейчас товарооборот составляет $50 млрд.
Лукашенко заявил, что Белоруссия – единственная европейская страна, находящаяся в «семье» Шанхайской организации сотрудничестве (ШОС). Белорусский лидер также поздравил Путина со встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
«Вдвоем [Путин и Трамп] очень здорово сработали. По Украине – крыть нечем. Только кричат там [страны] западнее нас: плохо-плохо. Им все время плохо. Я думаю, и они поумнеют и присоединятся к инициативам, которые вы обозначили с президентом Соединенных Штатов Америки», – добавил он.
17 августа Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Президенты обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Стороны также обсудили отдельные вопросы белорусско-российских отношений.