Кадыров стихами прокомментировал предъявленное ему на Украине подозрение
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на предъявленное ему Службой безопасности Украины (СБУ) подозрение в якобы жестоком обращении с украинскими военнопленными в стихотворной форме. Он опубликовал их в своем Telegram-канале.
Кадыров, согласно его стихотворению, «давно не хохотался так», читая заочное подозрение от СБУ. По его словам, чистосердечное признание ему сделать «не слабо». Кадыров заявил, что «давить» вооруженные силы Украины (ВСУ) он не перестанет.
Он также спросил у президента Украины Владимира Зеленского, только ли на него были подозрения. Далее Кадыров вспомнил бои за «Азовсталь» в 2022 г. в Мариуполе. Минобороны России утверждало, что ВСУ удерживали там мирных жителей в качестве живого щита.
1 сентября СБУ вынесла заочное подозрение главе Чечни. По утверждению спецслужбы, Кадыров дал указания своим подчиненным «не брать в плен украинских военных», а также «распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном».
Кадыров 29 октября прошлого года действительно заявлял, что отдал чеченским бойцам приказ не брать в плен военнослужащих вооруженных сил Украины. Заявление появилось после атаки украинского дрона на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе. Вместе с тем, через несколько дней он объявил об отмене своего распоряжения.