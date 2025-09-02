Гендиректор McDonald's отметил снижение привлекательности США
Мировые потребители стали менее позитивно воспринимать США, что отражается на отношении к американским брендам. Об этом заявил генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински в интервью CNBC.
«Аура вокруг Америки немного померкла», – отметил Кемпчински. Компания также отслеживает, как глобальные потребители относятся к стране и к бренду McDonald’s. При этом, по его словам, отношение к самим ресторанам McDonald’s остается стабильным, что объясняется долгим опытом работы корпорации за рубежом и адаптацией к местным рынкам.
Ранее Wall Street Journal писало, что почти 70% жителей США не верят в «американскую мечту», что стало антирекордом за последние 15 лет.
Согласно результатам исследования, лишь четверть респондентов считают, что у них есть хорошие шансы улучшить свой уровень жизни. Это минимальный показатель с 1987 г. Три четвертых опрошенных также не уверены, что жизнь их детей будет лучше, чем у нынешнего поколения.