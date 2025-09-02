Гендиректор McDonald's отметил снижение привлекательности США

Согласно результатам исследования, лишь четверть респондентов считают, что у них есть хорошие шансы улучшить свой уровень жизни. Это минимальный показатель с 1987 г. Три четвертых опрошенных также не уверены, что жизнь их детей будет лучше, чем у нынешнего поколения.