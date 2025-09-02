Песков объяснил историю Фицо о жабе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал словацким фольклором историю президента Словакии Роберта Фицо о жабе, рассказанную во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Китае. Об этом он сообщил в комментарии ВГТРК.
«Это какая-то сказка, это, насколько я понял, словацкий фольклор. Они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца и не понимает, что происходит наверху», – сказал Песков. Он также отметил, что провел разговор с Фицо, в котором тот отметил содержательность саммита ШОС и ШОС+. Именно тогда Фицо сказал: «У нас многие в Евросоюзе, вот как и эта жаба, не понимают, что в мире происходит».
2 сентября Путин провел переговоры с Фицо в Пекине. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Российский глава, в частности, оценил возможность членства Киева в НАТО и гарантии безопасности для соседней страны. Словацкий премьер-министр выступил против украинских ударов по нефтяной инфраструктуре и пообещал поднять вопрос о недопустимости таких атак на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи Фицо и рассказал историю про жабу Пескову.