Песков объяснил историю Фицо о жабе

«Это какая-то сказка, это, насколько я понял, словацкий фольклор. Они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца и не понимает, что происходит наверху», – сказал Песков. Он также отметил, что провел разговор с Фицо, в котором тот отметил содержательность саммита ШОС и ШОС+. Именно тогда Фицо сказал: «У нас многие в Евросоюзе, вот как и эта жаба, не понимают, что в мире происходит».