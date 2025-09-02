Россия и Индия обсуждают новые поставки зенитных комплексов С-400
Сотрудничество России и Индии в сфере вооружений может быть расширено за счет дополнительных поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
«У Индии, как известно, есть наша система С-400. Есть возможность расширения нашего сотрудничества и в этой области тоже. Пока мы находимся в стадии переговоров», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
1 сентября Шугаев сообщил, что Россия и Индия заключили несколько крупных авиационных контрактов в 2025 г. Он подчеркнул, что Индия является стратегическим партнером России. Изначально контракты готовились в 2024 г. и позже нашли свою реализацию в текущем году.