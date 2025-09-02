Россия и Индия обсуждают новые поставки зенитных комплексов С-400

1 сентября Шугаев сообщил, что Россия и Индия заключили несколько крупных авиационных контрактов в 2025 г. Он подчеркнул, что Индия является стратегическим партнером России. Изначально контракты готовились в 2024 г. и позже нашли свою реализацию в текущем году.