Трамп пообещал предпринять шаги для урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готовит меры, направленные на снижение напряженности вокруг Украины. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.
«Мы будем делать что-то, что поможет сохранить жизни», – отметил американский лидер, не уточнив деталей планируемых шагов. При этом Трамп подчеркнул, что крайне разочарован действиями президента России Владимира Путина.
Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что ему стали известны интересные детали о конфликте на Украине, которые вскоре будут обнародованы. На вопрос о том, какие будут последствия, если встреча между Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским не состоится, Трамп отметил: «Посмотрим, что произойдет».
30 августа Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева состоится. Об этом он заявил в интервью The Daily Caller. В то же время Трамп уточнил, что не знает, пройдет ли двухсторонний саммит Путина и Зеленского.