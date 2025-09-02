В офисе Зеленского заявили о продолжении мобилизации в случае перемирия
Мобилизация на Украине не завершится даже в случае прекращения огня, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Он сказал, что это связано с тем, что необходимо поддерживать «на должном уровне» степень готовности вооруженных сил.
4 августа Financial Times писала, что на Украине усиливается недовольство силовой мобилизацией и ужесточается критика в адрес властей и военного командования.
FT отмечает, что Украина стимулирует добровольную службу. По недавнему указу Зеленского службу по контракту теперь могут проходить мужчины старше 60 и молодые люди с 18 до 24. Издание пишет, что Украина все равно полагается на призыв, так как только 10% новобранцев являются добровольцами.