В офисе Зеленского заявили о продолжении мобилизации в случае перемирия

FT отмечает, что Украина стимулирует добровольную службу. По недавнему указу Зеленского службу по контракту теперь могут проходить мужчины старше 60 и молодые люди с 18 до 24. Издание пишет, что Украина все равно полагается на призыв, так как только 10% новобранцев являются добровольцами.