Канцлер Германии исключил отправку войск на Украину до перемирия
До достижения перемирия речи о направлении западных войск на Украину идти не может. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Sat.1.
«До этого момента не будет отправки войск на Украину», – подчеркнул Мерц. Он добавил, что даже после возможного прекращения огня ввод иностранных сил будет возможен лишь «с существенными оговорками» из-за множества препятствий.
Bild ранее писал, что Германия откладывает отправку миротворцев на Украину. Это связывают с разочарованием в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, Мерц и его вице-канцлер Ларс Клингбайль не верят в скорую встречу Зеленского и президента России Владимира Путина. Поэтому вопрос отправки миротворцев на Украину снят с рассмотрения. Это может измениться в случае, если «Трамп проявит активность» и Россия «завершит конфликт».