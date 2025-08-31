Bild: правительство Германии отложит отправку своих военных на Украину
Германия откладывает отправку миротворцев на Украину, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительстве. Это связывают с разочарованием в переговорах между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его вице-канцлер Ларс Клингбайль не верят в скорую встречу Зеленского и президента России Владимира Путина. Поэтому вопрос отправки миротворцев на Украину снят с рассмотрения. Это может измениться в случае, если «Трамп проявит активность» и Россия «завершит конфликт».
В случае если между Москвой и Киевом будет достигнуто мирное соглашение, Германия планирует обеспечить безопасность Украины с помощью финансовой поддержки, а не отправкой солдат. По данным источников Bild, пока неясно, какие европейские страны отправят свои войска после отказа Трампа от такой инициативы.
Сообщается, что Германия «частично» будет покрывать выплаты украинским солдатам после заключения мирных договоренностей. Издание уточняет, что на данный момент они получают надбавки за участие в боевых действиях от ФРГ. В противном случае солдаты могут покинуть армию после завершения конфликта. Чтобы этого не случилось, Киеву необходимо будет повысить зарплаты, но он не сможет этого сделать в первые годы после заключения соглашения.
26 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратил финансировать Украину, переложив все расходы на союзников по НАТО. Он подчеркнул, что в рамках соглашения США продают ракеты и военное оборудование странам НАТО «на миллионы и миллиарды долларов».
Ранее Мерц заявил также, что Россию следует вынудить завершить конфликт на Украине.