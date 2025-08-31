Bild: правительство Германии отложит отправку своих военных на Украину

Сообщается, что Германия «частично» будет покрывать выплаты украинским солдатам после заключения мирных договоренностей. Издание уточняет, что на данный момент они получают надбавки за участие в боевых действиях от ФРГ. В противном случае солдаты могут покинуть армию после завершения конфликта. Чтобы этого не случилось, Киеву необходимо будет повысить зарплаты, но он не сможет этого сделать в первые годы после заключения соглашения.