Мерц призвал заставить Россию остановить конфликт на Украине

Reuters писал в августе, что для прекращения огня на территории Украины Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего Восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории. Собеседники агентства рассказали, что в этих условиях Путин пошел на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г.