Мерц призвал заставить Россию остановить конфликт на Украине

Ведомости

Россию следует вынудить завершить конфликт на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на региональном мероприятии консерваторов в немецкой земле Северный Рейн – Вестфалия.

«Это не прекратится до тех пор, пока мы вместе не обеспечим, чтобы Россия, по крайней мере, по экономическим причинам, а возможно, и по военным причинам больше не могла продолжать боевые действия», – сказал он (цитата по Sky News).

Канцлер Германии 26 августа говорил, что в случае срыва встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского РФ грозит ужесточение санкций. Он сообщил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций, а президент США Дональд Трамп также не исключил введения дополнительных пошлин.

22 августа президент РФ заявлял, что Москва прилагает усилия для прекращения войны, начавшейся в 2014 г. против жителей Донбасса.

Reuters писал в августе, что для прекращения огня на территории Украины Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего Восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории. Собеседники агентства рассказали, что в этих условиях Путин пошел на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г.

