Трамп: ВС США уничтожили 11 наркоторговцев в открытом море
Американские военные уничтожили 11 наркоторговцев венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua, пересекающих международные воды с незаконным товаром. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп сообщил, что удар был нанесен по его приказу в зоне ответственности Южного командования ВС США.
«Удар произошел, когда террористы находились в открытом море, в международных водах, транспортируя незаконные наркотики, направляясь в Соединенные Штаты. В результате удара было уничтожено 11 террористов», – сообщил Трамп, добавив, что ни один военный США не пострадал в этом ударе.
Глава Белого дома заявил, что TDA – террористическая организация, «действующая под контролем [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, ответственная за массовые убийства, наркотрафик, сексуальную торговлю и акты насилия и террора по всей территории США и Западного полушария».
3 сентября «Ведомости» писали, что военные корабли США продолжают скапливаться в Карибском море, что вызывает настороженность Мадуро. Отмечалось, что так Трамп пытается вынудить его пойти на значительные уступки в важных для себя сферах. В ночь на 2 сентября Мадуро заявил, что США хотят сменить режим в Венесуэле военным путем. Он также подчеркнул, что вооруженные силы страны находятся в полной боеготовности.