Трамп: ВС США уничтожили 11 наркоторговцев в открытом море

3 сентября «Ведомости» писали, что военные корабли США продолжают скапливаться в Карибском море, что вызывает настороженность Мадуро. Отмечалось, что так Трамп пытается вынудить его пойти на значительные уступки в важных для себя сферах. В ночь на 2 сентября Мадуро заявил, что США хотят сменить режим в Венесуэле военным путем. Он также подчеркнул, что вооруженные силы страны находятся в полной боеготовности.