Мадуро заявил о желании США захватить ресурсы Венесуэлы

В ночь на 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что американские военные ликвидировали 11 наркоторговцев венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua, пересекающих международные воды с незаконным товаром. По словам главы Белого дома, удар был нанесен по его приказу в зоне ответственности Южного командования ВС США. Трамп также назвал TDA террористической организацией, «действующей под контролем Николаса Мадуро, ответственной за массовые убийства, наркотрафик, сексуальную торговлю и акты насилия и террора по всей территории США и Западного полушария».