Мадуро заявил о желании США захватить ресурсы Венесуэлы
Агрессия США направлена на захват стратегических активов и разрушение революционной политической модели Венесуэлы Симона Боливара, заявил президент страны Николас Мадуро. Его слова передает Venezolana de Televisión.
«Когда империализм нападает на нас, это происходит по двум причинам. Одна очевидна: из-за богатств Венесуэлы – газа, золота, нефти. Но они идут за другим богатством, которое важнее любого другого, – это проект Симона Боливара, революционный проект социализма XXI в.», – сказал Мадуро.
По его словам, США направляют «эти восемь военных кораблей», так как стремятся «выдумать историю, в которую никто не поверит». Мадуро считает, что американская молодежь «не верит в эту ложь».
«Мы знаем, что в Белом доме у власти стоит Марко Рубио, но я говорю семье Трампа, что эта мафия из Майами хочет обагрить руки президента Дональда Трампа кровью», – заявил президент Венесуэлы.
Мадуро заявил, что цель США – разрушить демократический пример Венесуэлы.
В ночь на 3 сентября президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что американские военные ликвидировали 11 наркоторговцев венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua, пересекающих международные воды с незаконным товаром. По словам главы Белого дома, удар был нанесен по его приказу в зоне ответственности Южного командования ВС США. Трамп также назвал TDA террористической организацией, «действующей под контролем Николаса Мадуро, ответственной за массовые убийства, наркотрафик, сексуальную торговлю и акты насилия и террора по всей территории США и Западного полушария».