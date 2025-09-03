Путин встретился с родственниками советских маршалов на торжествах в Пекине
Президент России Владимир Путин после торжественного приема в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны поприветствовал родственников ветеранов советской армии, присутствовавших на мероприятии. Об этом сообщили в Кремле.
Среди них были потомки маршалов Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Василия Чуйкова и Александра Василевского.
«Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе. Это очень хорошо, что потомки наших выдающихся полководцев тоже здесь, принимаете участие в этом торжественном мероприятии», – сказал Путин.
Торжества прошли 3 сентября в Пекине. Главным событием стал парад на площади Тяньаньмэнь, за которым наблюдали лидеры более 20 стран. Перед его началом состоялась церемония встречи и фотографирования глав государств. Парад начался в 9:00 по местному времени (4:00 мск) и продолжался 1 час 10 минут.