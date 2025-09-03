Захарова назвала мракобесием слова Стубба о «победе» над СССР
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Финляндии Александера Стубба о «победе» над СССР в 1944 г. являются мракобесием. Об этом она рассказала ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Дипломат добавила, что не понимает, как граждане Финляндии «все еще терпят его».
Захарова также вновь напомнила, что в 1944 г. Финляндия отказалась от поддержки нацизма. По ее словам, если под возможностью договориться с Россией Стубб рассматривает эту концепцию, то ему необходимо бороться против Киева. Это хороший шанс для того, чтобы идти в сторону контакта с Москвой, добавила Захарова.
2 сентября Стубб заявил The Economist, что Хельсинки победили в войне с СССР, сохранив свою независимость. Он также вновь сравнил нынешнее положение Украины с Финляндией в 1944 г., заявив, что Киев сейчас «находится в лучшем положении».