Захарова также вновь напомнила, что в 1944 г. Финляндия отказалась от поддержки нацизма. По ее словам, если под возможностью договориться с Россией Стубб рассматривает эту концепцию, то ему необходимо бороться против Киева. Это хороший шанс для того, чтобы идти в сторону контакта с Москвой, добавила Захарова.