Захарова: конкретные предложения по прямым перелетам РФ – США уже сделаны

Россия сделала США конкретные предложения для возобновления прямого авиасообщения между странами, потому что это нужно людям, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

«Мы с такой инициативой вышли к американцам. Она – не часть некой политической повестки. Это прагматика. Этого хотят люди», – сказала дипломат.

Как объяснила Захарова, в течение многих лет путь из РФ в США и обратно занимал девять часов, что было удобно для всех. Сейчас же на перелет требуется около суток, учитывая пересадки и стыковки. Представитель российского ведомства напомнила, что рейсы также «были комфортными, на высоком уровне обслуживания».

Захарова отметила необходимость работать над реализацией сделанных предложений. Она добавила, что ей пока не известны конкретные сроки возобновления полетов, но она «обязательно поделится, если узнает».

В июне глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 г. Тогда он также заявил, что ограничения, введенные при президентстве Джо Байдена, были «абсолютно глупыми» и сейчас они «потихоньку будут отходить в прошлое».

