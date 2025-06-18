Дмитриев: прямое авиасообщение с США может возобновиться до конца 2025 года

«Мы считаем, что шаг за шагом такие абсолютно глупые ограничения, которые администрация [экс-президента США Джо] Байдена вводила просто по своей злонамеренности, они потихоньку, потихоньку будут отходить в прошлое», – уточнил Дмитриев в интервью «России 1».