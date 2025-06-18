Дмитриев: прямое авиасообщение с США может возобновиться до конца 2025 года

Дмитриев: прямое авиасообщение с США может возобновиться до конца 2025 годаАмериканский бизнес хочет возобновить поставки авиазапчастей в Россию
Прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца текущего года. Об этом заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Он добавил, что американский бизнес просит свои власти разрешить поставки авиазапчастей в Россию.
«Мы считаем, что шаг за шагом такие абсолютно глупые ограничения, которые администрация [экс-президента США Джо] Байдена вводила просто по своей злонамеренности, они потихоньку, потихоньку будут отходить в прошлое», – уточнил Дмитриев в интервью «России 1».
10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США. Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих расширению деловых и общественных связей, включая возобновление прямого авиасообщения между странами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Москва предложила Вашингтону вывести авикомпанию «Аэрофлот» из-под санкций в рамках обсуждений по возможному возобновлению авиасообщения.