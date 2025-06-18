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Дмитриев: прямое авиасообщение с США может возобновиться до конца 2025 года

Американский бизнес хочет возобновить поставки авиазапчастей в Россию
Ведомости

Прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца текущего года. Об этом заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Он добавил, что американский бизнес просит свои власти разрешить поставки авиазапчастей в Россию.

«Мы считаем, что шаг за шагом такие абсолютно глупые ограничения, которые администрация [экс-президента США Джо] Байдена вводила просто по своей злонамеренности, они потихоньку, потихоньку будут отходить в прошлое», – уточнил Дмитриев в интервью «России 1».

10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций России и США. Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих расширению деловых и общественных связей, включая возобновление прямого авиасообщения между странами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Москва предложила Вашингтону вывести авикомпанию «Аэрофлот» из-под санкций в рамках обсуждений по возможному возобновлению авиасообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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