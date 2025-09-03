Захарова: Зеленский всерьез зависим от неких препаратов

«Действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьезно зависим от каких-то препаратов и сколько примет, видимо, такова у него и риторика. <...> Это видно и по видеокадрам, и по фотографиям, да и, в общем, по очевидным физиологическим признакам», – заявила Захарова.