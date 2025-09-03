Захарова: Зеленский всерьез зависим от неких препаратов
«Действительно, это ни для кого уже не является секретом, что он серьезно зависим от каких-то препаратов и сколько примет, видимо, такова у него и риторика. <...> Это видно и по видеокадрам, и по фотографиям, да и, в общем, по очевидным физиологическим признакам», – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что по этой причине нужно не следить за заявлениями Зеленского, а на них ориентироваться и «идти своим путем». Захарова заявила, что сейчас все заявления преследуют цели «сохранить свою личную власть».
На полях ВЭФ она также говорила, что страны Запада не хотят работать с первопричинами украинского конфликта, поскольку это будет противоречить их предшествующей деятельности, но им придется это делать.
Она отметила, что об этом свидетельствуют постоянные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине. Дипломат также выразила мнение о том, что Запад делает все для того, чтобы отвлечь внимание или отсрочить «наступление неминуемого».