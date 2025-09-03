Захарова: Западу придется работать с первопричинами конфликта на Украине
Страны Запада не хотят работать с первопричинами украинского конфликта, поскольку это будет противоречить их предшествующей деятельности, но им придется это делать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Она отметила, что об этом свидетельствуют постоянные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине. Дипломат также выразила мнение о том, что Запад делает все для того, чтобы отвлечь внимание или отсрочить «наступление неминуемого».
«Надо начать работать с устранением первопричин этого кризиса, конфликта, трагедии», – заключила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Среди первопричин конфликта на Украине она, в первую очередь, отметила «нацистскую сущность» Киева. Захарова подчеркнула, что украинское руководство не желает учитывать интересы людей, которых считает своими гражданами.
На полях ВЭФ она также заявила, что допускает западное управление ударами Украины по нефтепроводу «Дружба». «Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность киевского режима, то она очевидна. Здесь ответ, конечно, – да», – сказала Захарова.