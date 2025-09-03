Газета
Главная / Политика /

Захарова допустила западное управление ударами по «Дружбе»

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допускает, что украинскими ударами по нефтепроводу «Дружба» управляли страны Запада. Об этом она сообщила «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам дипломата, версию прямого управления со стороны Запада исключать нельзя.

«Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность киевского режима, то она очевидна. Здесь ответ, конечно, – да», – ответила Захарова на соответствующий вопрос.

22 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию на пять дней из-за третьей за неделю атаки ВСУ. 26 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сравнивал украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» с нападением на Венгрию и Словакию. По его мнению, Киев пытается повлиять на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.

28 августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом по вопросу нефтепровода «Дружба», который является критически важным для энергобезопасности Европы. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.

