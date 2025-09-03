Захарова допустила западное управление ударами по «Дружбе»
По словам дипломата, версию прямого управления со стороны Запада исключать нельзя.
«Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность киевского режима, то она очевидна. Здесь ответ, конечно, – да», – ответила Захарова на соответствующий вопрос.
22 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию на пять дней из-за третьей за неделю атаки ВСУ. 26 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сравнивал украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» с нападением на Венгрию и Словакию. По его мнению, Киев пытается повлиять на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.
28 августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом по вопросу нефтепровода «Дружба», который является критически важным для энергобезопасности Европы. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.