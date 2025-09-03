Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекине завершились

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что доволен возможностью обсудить развитие отношений. Он напомнил, что после подписания межгосударственного договора в июне 2024 г. сотрудничество развивается во всех аспектах и в разных отраслях. Лидер КНДР подчеркнул, что государства должны добиваться новых успехов ради благосостояния народов.