Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекине завершились

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекине завершилисьВстреча прошла после совместного участия лидеров в параде в Пекине
В Пекине завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщили в Кремле. Встреча состоялась после участия лидеров в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.
Переговоры, продлившиеся около 2,5 часов, проходили в два этапа – сначала в составе делегаций, затем в формате тет-а-тет. По завершении беседы Путин проводил северокорейского лидера до автомобиля.
Во время встречи российский президент подчеркнул особый характер отношений с КНДР. Он отметил участие северокорейских военных в освобождении Курской области от ВСУ.
«Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически», – сказал Путин, выразив благодарность от имени российского народа за «участие в совместной борьбе с современным неонацизмом».
Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что доволен возможностью обсудить развитие отношений. Он напомнил, что после подписания межгосударственного договора в июне 2024 г. сотрудничество развивается во всех аспектах и в разных отраслях. Лидер КНДР подчеркнул, что государства должны добиваться новых успехов ради благосостояния народов.