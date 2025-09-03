Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Пекине
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Пекин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, главы государств побеседовали в государственной резиденции «Дяоюйтай».
3 сентября Путин принял участие в торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и победе китайского народа в войне против Японии.
В рамках визита в Пекин российский лидер уже провел встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, главой Сербии Александром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, главой КНР Си Цзиньпинем, премьер-министром Пакистана Масудом Пезешкианом и др.