Россия заинтересована в возобновлении договора о капиталовложениях с Индией
Российский бизнес заинтересован в возобновлении действия соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений между Россией и Индией. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова передает «Интерфакс».
Подготовка документа к планируемой на декабрь встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди представляется реалистичной, отметил он.
По словам Шохина, параллельно на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжаются переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Однако, считает Шохин, к декабрю этот процесс уже вряд ли будет завершен. В то же время возобновление соглашения о защите капиталовложений находится в компетенции национальных правительств, что делает его подписание более вероятным.
Он также сообщил, что в декабре планируется подписание нового соглашения между РСПП и Конфедерацией индийской промышленности (CII). Оно будет носить долгосрочный характер и предусматривает создание исполнительной структуры для регулярных b2b-контактов.
1 сентября президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендой Моди в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, на которых они обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Индийский премьер также пригласил Путина в свою страну для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита. Он добавил, что Москва и Нью-Дели постоянно находятся в контакте.