Россия заинтересована в возобновлении договора о капиталовложениях с Индией

По словам Шохина, параллельно на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжаются переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Однако, считает Шохин, к декабрю этот процесс уже вряд ли будет завершен. В то же время возобновление соглашения о защите капиталовложений находится в компетенции национальных правительств, что делает его подписание более вероятным.